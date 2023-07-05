Видео и новые подробности ДТП на площади Захарова с участием военного «Урала»

Полиция Севастополя устанавливает обстоятельства наезда грузовика на несколько машин и пешехода на площади Захарова.

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По предварительной информации, в результате неисправности тормозной системы 27-летний водитель грузовика столкнулся с двумя попутными машинами «Хёндай».

Затем, продолжая движение, отечественный большегруз въехал в два припаркованных автомобиля ФАВ и «Форд». Далее «Урал» докатился до площади Генерала Захарова, где столкнулся еще с тремя припаркованными транспортными средствами: двумя «Тойотами» и автобусом КАвЗ без пассажиров. После этого грузовик наехал на 38-летнего мужчину, двигавшегося с самокатом, а затем еще и на очередную припаркованную машину «Шевроле» и неэксплуатируемый троллейбус.

В результате ДТП 38-летний пешеход погиб. Кроме того, травмы различной степени тяжести получили 8-летняя и 40-летняя пассажирки автомобиля «Шевроле», сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Для выяснения обстоятельств случившегося и оказания помощи участникам дорожной аварии на место незамедлительно прибыли сотрудники полиции и других служб. У водителя грузовика признаков опьянения не установлено, подчеркнули в ведомстве.

По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ольга Сурикова