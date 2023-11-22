В Севастополе в последний путь проводили гвардии сержанта Василия Котова

Василий Котов родился и вырос в Таштаголе Кемеровской области. После школы окончил профессионально-техническое училище по специальности «слесарь-монтажник». Срочную службу проходил в воздушно-десантных войсках. Участвовал в контртеррористической операции на территории Чеченской республики и уже тогда показал себя мужественным, умелым, инициативным воином. После окончания службы много лет проработал спасателем-десантником в спасательном отряде МЧС у себя на родине, в Кемеровской области.

В Севастополь переехал в 2020 году, работал водителем на автопредприятиях. В сентябре 2022 года был призван по мобилизации в ряды ВС РФ. Учитывая опыт военной службы, навыки бойца-десантника, был направлен для прохождения службы в подразделение специального назначения. Все боевые задачи выполнял умело, проявляя присущие десантнику стойкость, мужество и воинское мастерство. Передавал свой опыт сослуживцам. За доблесть, проявленную в боях, награжден медалью «За отвагу».

Василий Котов геройски погиб, отражая вражеские атаки на Херсонском направлении.