На систему безопасности ПМЭФ совершена хакерская атака

Выступление президента пришлось перенести

Участие президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 17 июня перенесено на час. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Президент должен был выступит в 14:00. Ожидается, что его речь будет об экономическом развитии России и ситуации в мировой экономике.

Причиной переноса выступления стали хакерские атаки, в результате которых была нарушена система пропуска участников на мероприятие, пояснил Песков. Он уточнил, что массированные DDoS-атаки на систему аккредитации ПМЭФ начались накануне, а сегодня была выведена из строя база участников форума и система допуска по бейджам.

Ольга Сурикова

Фото: vesti.ru