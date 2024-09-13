Мужчина из Донецка поселился прямо на лавочке в сквере возле памятника Екатерине II

В редакцию издания «Севкор» обратились обеспокоенные севастопольцы, которые на протяжении почти месяца наблюдали за мужчиной, просто живущим на лавочке в центре Севастополя в сквере у памятника Екатерине II на улице Ленина.

Мужчина ел, пил, спал и справлял нужду прямо на лавочке и почему-то не мог самостоятельно передвигаться. Вызванные сердобольными жителями на место медики констатировали, что мужчина в госпитализации не нуждается.

Редакция «Севкора» обратилась в департамент соцзащиты, рассказав о проблеме.

Стоит отметить, что на вызов оперативно приехали социальные работники, которые провели беседу с мужчиной и выяснили, что его зовут Александр Шарах, он 57-го года рождения. Приехал в Севастополь из Донецка, паспорт гражданина Украины утерян, российский так и не был оформлен.

По словам соцработников, в медицинской помощи мужчина не нуждается от поселения в соцприют он отказался, равно как и от помощи в восстановлении документов и услуг социального сопровождения.

Отметим, что сегодня мужчины в сквере уже не оказалось либо временно сменил дислокацию, либо все же передумал и обратился за помощью к соцработникам.

Дарья Тимофеева

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