Севастополь попал в топ городов России с самым дорогим жильем

Вместе с Ялтой

Севастополь вместе с Ялтой попал в список российских городов, в которых средние цены на жилье превышают 150 тыс. рублей за кв. м, пишет издание «Известия» со ссылкой на аналитиков федеральной компании «Этажи».

Первое место закреплено за Москвой, где средняя стоимость квадратного метра колеблется на уровне 336,4 тыс. рублей. На втором месте — Сочи, в котором цены на жилье за последние пару лет выросли в 3–4 раза. Средняя цена квадратного метра вторичного жилья в Сочи сейчас составляет 278 тыс. рублей.

На третьем месте — Геленджик со стоимостью квадратных метров на вторичном рынке — 229,9 тыс. рублей.

Санкт-Петербург оказался только на четвертом месте, при 216,3 тыс. рублей за квадратный метр.

А вот на пятом и шестом месте указаны Ялта и Севастополь, где средняя цена квадратного метра вторичного жилья составляет 201,3 тыс. рублей и 174,4 тыс. рублей соответственно.

Далее следуют, Владивосток, которого в этот топ привело появления дальневосточной ипотеки и резкий скачок сразу цен на квартиры, Новый Уренгой, город в ЯНАО и на девятом месте — Южно-Сахалинск со средней стоимостью квадратного метра вторичного жилья 157,5 тыс. рублей.

При этом специалисты прогнозируют снижение цен на недвижимость, поскольку цена превышает реальную покупательскую способность большей части населения.

Напомним, цена на вторичное жилье в Севастополе выросла за год на 40 %.

Ольга Сурикова