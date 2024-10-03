Севастополь простился с гвардии младшим лейтенантом Тарасом Калашниковым

В Севастополе с глубоким уважением и печалью вспоминают гвардии младшего лейтенанта Тараса Константиновича Калашникова, который погиб, участвуя в СВО.

Тарас Калашников родился и вырос в Севастополе, где с ранних лет проявлял стремление к служению и защите своей страны.

«После окончания школы он не раздумывая пошел на военную службу, выбрав путь, который стал для него призванием. Его трудолюбие и добросовестное отношение к обязанностям позволили ему быстро подняться по служебной лестнице. Активное участие в событиях русской весны 2014 года и последующая служба в 810-й бригаде морской пехоты подтверждают его глубокую преданность и любовь к своей стране», — отметил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Тарас Калашников был не только профессиональным воином с отличной физической и специальной подготовкой, но и настоящим лидером, способным вдохновить своих подчиненных. Его героизм и самоотверженность проявились в борьбе за освобождение территории Курской области, где он отдал свою жизнь за мир и безопасность.

Его память всегда будет жить в сердцах тех, кто его знал и ценил. Герои не умирают — они остаются с нами через свои поступки и идеалы.

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Кристина Ветер