С 4 октября посещать леса в окрестностях Севастополя снова разрешается

Эту новость любители пеших прогулок по лесам ждали с нетерпением – с 4 октября в Севастополе и ближайших окрестностях официально отменяют особый противопожарный период.

Об этом сообщили во время очередного заседания в правительстве Севастополя.

Губернатор города Михаил Развожаев получил ответ на свой уточняющий вопрос – что конкретно несет за собой отмена данного периода.

С 4 октября отменят ужесточенные штрафы за посещение лесов. Таким образом, туристы могут без опаски, что их остановят лесники, совершать пешие маршруты.

На специально оборудованных территориях разводить костры тоже можно.

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Кристина Ветер