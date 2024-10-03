11-летний мальчик из Феодосии спас тонущего в шторм пенсионера

Школьника из Феодосии, 11-летнего Никиту, наградили знаком отличия «За доблесть и заслуги» III степени за его храбрость при спасении утопающего.

Инцидент произошел 27 августа на пляже, когда 70-летний мужчина начал тонуть во время шторма. Никита без раздумий бросился ему на помощь, и к нему присоединились другие отдыхающие, что в итоге привело к успешному спасению мужчины.

На 3-й сессии Феодосийского городского совета депутаты единогласно приняли решение о награждении мальчика за его мужество и смелость. Глава администрации Феодосии Игорь Ткаченко отметил важность этого поступка и подчеркнул, что такие действия достойны признания и уважения.

Спасатели, работающие на городском пляже, поделились с «Севкором», какие правила надо соблюдать во время спаспния человека. Ведь это серьезная задача, требующая осторожности и знаний.

Прежде чем броситься в воду, оцените, насколько опасна ситуация. Если волны большие или у вас нет навыков плавания, лучше не рисковать.

Привлеките внимание других людей на берегу или позвоните в службу спасения. Чем больше людей будет вовлечено, тем выше шансы на успешное спасение.

Если вы решили плыть к тонущему, старайтесь держаться на безопасном расстоянии. Тонущий человек может паниковать и схватиться за вас, что может привести к тому, что оба окажетесь в опасности.

Если необходимо подплыть ближе, делайте это сзади, чтобы избежать неожиданного захвата. Это также позволит вам контролировать ситуацию.

Убедитесь, что спасенный человек в безопасности, и при необходимости вызовите медицинскую помощь.

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Кристина Ветер