Севастополь прощается с архитектором и скульптором Владимиром Лапоноговым

Владимир Лапоногов родился 14 июля 1937 года в Харькове в семье военного журналиста и педагога. С 1941 по 1943 года находился в эвакуации на Урале. Школу окончил в Москве. Выпускник 1961 года факультета гражданского строительства Московского архитектурного института. Начинал работать в ЛенЗНИЭП. Через несколько лет переехал с семьёй в Севастополь, работал в «Военморпроекте», а затем ушел «на вольные хлеба».

Владимир Иванович запомнился нам многими проектами, но его имя навсегда вписано в историю Севастополя благодаря одному из самых знаковых мемориалов города — Аллее городов-героев.

13 монументальных стел, посвященных городам-героям Севастополю, Одессе, Киеву, Волгограду, Москве, Ленинграду, Бресту, Новороссийску, Керчи, Минску, Туле, Смоленску и Мурманску, выполнены в форме противотанковых надолбов, символизирующих неприступную оборону.

Над стелами — стилизованные гербы различных родов войск.

Аллея городов героев была торжественно открыта 20 лет назад – 20 мая 2005 года.

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