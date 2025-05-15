В Севастополе прошли соревнования по тэг-регби среди школьников

Сегодня, 15 мая состоялись ежегодные соревнования Турнир по тэг-регби среди команд общеобразовательных организаций «КУБОК ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ» и в этом году он посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В сегодняшнем празднике регби приняли участие учащиеся начальной школы: 2016-2017 гг.р, 2014-2015 года рождения, участники Регбийной школьной лиги:
— Государственное бюджетное образовательное учреждение города Севастополя «Средняя общеобразовательная школа №22 имени Н.А.Острякова»
(учитель физической культуры Ягулов Олег Леонидович);
— Государственное бюджетное образовательное учреждение города Севастополь «Средняя общеобразовательная школа №50 имени генерала Евгения Ивановича Жидилова»
(учитель физической культуры Недайвода Константин Сергеевич);
— Государственное бюджетное образовательное учреждение города Севастополя Средняя общеобразовательная школа №39 (учитель физической культуры Солодянкина Виктория Валерьевна);
— Государственное бюджетное образовательное учреждение города Севастополя Средняя общеобразовательная школа №26 имени Е.М. Бакуниной
(учитель физической культуры Попричук Ирина Вячеславовна);
— Государственное бюджетное образовательное учреждение города Севастополя Средняя общеобразовательная школа № 48 (учитель физической культуры Шукалина Любовь Эдуардовна);
— Государственное бюджетное образовательное учреждение города Севастополя Средняя общеобразовательная школа № 6 (учитель физической культуры Курило Людмила Васильевна).
Организатором соревнования является Региональная физкультурно-спортивная общественная организация «СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РЕГБИ», член Федерации регби России, при поддержке Правительства города Севастополя, Управления спорта города Севастополя, Департамента науки и образования города Севастополя, ресурсного центра «Севастопольский центр туризма, краеведения, спорта и экскурсий учащейся молодежи», Городского центра социальных спортивных программ города Севастополя и генерального партнера Федерации – предприятие Чистый город.
Украшением торжественного открытия Турнира стал коллектив «Черноморец», руководитель Лисица Ляна Сергеевна с номером «Журавли».
Кубок турнира достался школе 22 (учитель физкультуры Ягулов Олег Леонидович).
Результаты возрастных групп:
2016-2017 года рождения
1 СОШ № 50 (руководитель Недайвода К.С., учитель ФК);
2 СОШ № 48 (руководитель Шукалина Л.Э., учитель ФК);
3 СОШ № 22 (руководитель Ягулов О.Л., учитель ФК);
4 СОШ № 39 (руководитель Солодянкина В.В., учитель ФК);
5 СОШ № 26 (руководитель Литвиненко А.П., учитель ФК).
2015-2014 года рождения
1 СОШ № 22 (руководитель Ягулов О.Л., учитель ФК);
2 СОШ № 6 (руководитель Курило Л.В., учитель ФК);
3 СОШ № 26 (руководитель Литвиненко А.П., учитель ФК);
4 СОШ № 48 (руководитель Шукалина Л.Э., учитель ФК);
5 СОШ № 39 (руководитель Солодянкина В.В., учитель ФК).
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