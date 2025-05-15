Илья Журавлев поздравил ветеранов особого риска с юбилеем организации

В Севастополе состоялось мероприятие по случаю 10-летнего юбилея Севастопольской организации ветеранов подразделений особого риска. На мероприятии в качестве почетного гостя присутствовал вице-спикер заксобрания Севастополя, координатор Севастопольского отделения ЛДПР Илья Журавлев.

«Все мы знаем, насколько серьезно и ответственно быть бойцом таких подразделений. Им выпала судьба защищать интересы Родины в тяжёлых условиях: ликвидация аварий, участие в испытаниях, работа специалистов по ядерной, химической и биологической защите. Выполняли приказы — шли на задания, где риск был ежедневным. И делали это ради страны, ради людей, без лишних слов и шума», — отметил Илья Журавлев.

Добавив, что став почётными ветеранами, они продолжили путь помощи и поддержки. Организация провела десятки мероприятий, оказала помощь сотням ветеранов, поддержала семьи, которые нуждаются в заботе, при этом занимаются просветительской работой, встречаются с молодёжью, рассказывают правду о том, что значат служба, честь, долг.

Ветеранам подразделения особого риска, депутат пожелал крепкого здоровья, поддержки родных и, конечно, дальше идти плечом к плечу, как в строю, поддерживая молодых бойцов своего подразделения.

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