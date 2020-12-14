Где сегодня в Севастополе не будет света

Севастопольэнерго приносит извинения

В Севастополе сегодня, 14 декабря, планируется отключение электроэнергии на целом ряде улиц. Об этом сообщает «Севастопольэнерго».

В связи с производством неотложных ремонтных работ будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

с 08:30 до 13:00 часов

ул. Башенная 18,11,15-23,29-31; ул. Калича 55,57; ул. Кирова 12-16,20,28-32,11-17,25-39; ул Куприна 3-5,13-15

с 09:00 до 17:00 часов

про. Каспийский 3-27,31-35; ул Кавказская 16,15,17,19; ул. Каспийская 2-72,78-92,65,9-17,63,73-91; ул. Мирная 8,3-5; ул. Станюковича 2-48,1-49; ул. Таманская 20; ул. Танкистов 4

ул. Михайловская 24-30,23-33; ул. Романова 2-18,19-27; ул. Слепнева 41,43; ул. Симонок 2,4,8-44,35; ул. Гвардейская 20-56,21-49; пер. Водосточный 14,15

ул. Менжинского 11,13,19,23-31,28; ул. Ростовская 2-24,1-15; ул. Таганрогская 12-18,7-9,21-23,27-29; ул. Новочеркасская 4-А,6-12,7-11; ул. Шубикова 2-12,1-3; ул. Белокаменская 28; ул. Погорелова 31,33

Предприятие приносит извинения за временные неудобства.