Севастополь посетила яхта, предположительно принадлежащая турецкому миллиардеру

В Севастополе на причале Севморпорта в Южной бухте была замечена 45-метровая яхта «Deep story», предположительно принадлежащая турецкому миллиардеру Мубаризу Мансимову.

Севастопольцы могли видеть яхту «Deep story» (глубокая история) еще сегодня утром, однако уже к обеду она переместилась в район Херсонесского маяка.

Яхта построена в 2012 году в Турции и может с комфортом разместить до 12 гостей в шести каютах. Обслуживает дорогое средство передвижения команда из 8 человек. Присутствует на судне и площадка для вертолета.

Согласно открытым данным, яхта принадлежит компании «KATERINA SHIPPING & YACHTING CO LTD», которая зарегистрирована в городе Валлета на острове Мальта. Примечательно, что судно меняло имя 6 раз. Одно из первых его названий было «Леди Катерина», что может говорить о том, что мальтийская компания была зарегистрирована специально под эту яхту.

Также в сети можно найти информацию, что «KATERINA SHIPPING & YACHTING CO LTD» принадлежит турецкому миллиардеру Мубаризу Мансимову, который, если верить интернет-энциклопедиям, является одним из богатейших людей планеты (897-е место) и Турции (7 место) с состоянием в 1,3 млрд долларов.

Стоит отметить, что Мансимов в 1988—1994 годах работал в азербайджанском Каспийском морском пароходстве, параллельно окончил Ростовский государственный экономический университет по специальности юриспруденция.

Сейчас Мансимов владеет компанией «Palmali», занимающийся транспортировкой туркменских, казахстанских, российских и азербайджанских углеводородов на западные рынки. «Palmali» принадлежит 170 судов, которые в основном заняты перевозками нефти (105 млн тонн в год).

Важно подчеркнуть, что в сети можно найти информацию, что яхта периодически сдавалась в аренду (136 тысяч евро в неделю), что может говорить о том, что сам Мансимов этой яхтой не пользуется.

Напомним, в 2021 году в Севастополе заключен контракт на строительство яхтенной марины в Балаклавской бухте. Исполнителем определено ПАО «Мостотрест».

Фото: ForPost, iyc.ru

Андрей Вознесенский