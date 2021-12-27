Сергей Толмачев назначен вице-губернатором по внутренней политике

Сегодня, 27 декабря, на аппаратном совещании губернатор Севастополя Михаил Развожаев назначил Сергея Толмачева своим заместителем, курирующим блок внутренней политики.

«Исполняющим обязанности заместителя губернатора до согласования с законодательным собранием назначается Сергей Александрович Толмачев. Сергей Александрович будет курировать блок внутренней политики, управление информационной политики, а также департамент природных ресурсов», — рассказал о назначении Михаил Развожаев.

Сергей Толмачев родился в 1972 году в Красноярске. В 1994 году окончил физический факультет Красноярского государственного университета. Изучал психологию, проводил выездные школы для детей, преподавал, работал с трудными подростками в Центре социальной адаптации.

После окончания университета также занимался политическим консалтингом. С 2000 года был директором агентства социальных коммуникаций.

В 2016 году был избран депутатом Законодательного Собрания Красноярского края.

В ноябре 2020 года Толмачев был назначен советником губернатора.

На выборах губернатора Севастополя Сергей Толмачев руководил избирательным штабом Михаила Развожаева.

Напомним, сегодня правительство покинул заместитель губернатора Николай Жигулин, курировавший блок ЖКХ.

Фото: ura.ru

Дмитрий Островский