В Севастополе вор оставил паспорт на месте преступления

В Севастополе задержан 22-летний житель Краснодара за кражу имущества у своего знакомого.

Житель Севастополя пригласил к себе домой для распития спиртного случайного знакомого, с которым разговорился на улице. В процессе вечеринки мужчина попросту уснул. Этим и воспользовался его новоиспеченный друг и похитил у него мобильный телефон, беспроводные наушники, колонку и портативное зарядное устройство общей стоимостью 15 тысяч рублей.

«Убедившись, что хозяин квартиры все еще крепко спит, подозреваемый вскоре ушел с похищенным имуществом, забыв свой паспорт на месте преступления», — сообщили в пресс-службе городской полиции.

Теперь горе-преступники грозит до пяти лет лишения свободы.

Ольга Сурикова