В Севастополе запустили дополнительные рейсы катеров в Голландию

В Севастополе будут запущены дополнительные катера с заходом в микрорайон Голландия, где расположен Институт ядерной энергетики и промышленности. Данное решение принято с учетом просьб студентов Севастопольского государственного университета.

«Ко мне обратились студенты СевГУ с просьбой организовать дополнительные рейсы на маршруте Графская пристань (Водокатная) – Троицкая. Этот вопрос мы тоже решили», – сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.