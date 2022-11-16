В Севастополе запустили дополнительные рейсы катеров в Голландию

В Севастополе будут запущены дополнительные катера с заходом в микрорайон Голландия, где расположен Институт ядерной энергетики и промышленности. Данное решение принято с учетом просьб студентов Севастопольского государственного университета.
«Ко мне обратились студенты СевГУ с просьбой организовать дополнительные рейсы на маршруте Графская пристань (Водокатная) – Троицкая. Этот вопрос мы тоже решили», – сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
Новое расписание движения катеров с завтрашнего дня учитывает расписание занятий в учебном заведении и синхронизировано с другими видами городского общественного транспорта.
Кроме того, для уменьшения интервала движения морского транспорта, а также оптимизации расписания добавлен дополнительный катер на маршруте Графская пристань (Водокатная) – Северная.
Расписание движения катеров также можете увидеть на сайте.
Ольга Сурикова