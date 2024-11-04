Севастополь отметил День народного единства

В Севастополе 4 ноября состоялись торжественные мероприятия, посвященные Дню народного единства.

У Вечного огня у памятника Примирению венки и цветы возложили губернатор Михаил Развожаев, председатель Законодательного собрания Владимир Немцев, вице-спикеры парламента Василий Зубенко и Илья Журавлев, депутаты Госдумы, представители Черноморского флота, органов власти, надзорных и силовых ведомств, а также члены народных общин города. После церемонии возложения состоялось прохождение почетного караула и военного оркестра.

– Мы все видим, как стремительно меняется мир, но неизменным остается единство нашего народа, верность нашему Отечеству, нашим традициям, нашим ценностям, – сказал вице-спикер Законодательного собрания Севастополя Илья Журавлёв. – День народного единства – это напоминание о том, что Россия – многонациональная и многоконфессиональная страна, и именно в единстве народов – наша сила. Сегодня важно помнить об этом и делать все для того, чтобы сохранить мир и согласие в нашем обществе. Мы сильны, когда мы вместе!

Фото Анны Садовниковой