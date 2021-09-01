Илья Журавлев дал напутствие молодежи на школьной линейке

Кандидат в депутаты Госдумы РФ от ЛДПР Илья Журавлев принял по традиции участие в школьной линейке в гимназии №1 и дал напутствия ученикам
«Уважаемые учителя, ребята, родители! Уже десять лет я принимаю участие в традиционных линейках в школе гимназии номер один и я всегда призываю ребят работать головой и руками. Это очень важно и это правильно. Представьте себе, если перестать работать ногами — разучишься ходить, а если перестать работать головой, то разучишься делать все на свете. В наш технологический век мы получили смартфоны, компьютеры, гаджеты и, к сожалению, это заменяет у молодежи нормальное человеческое общение. Человек превращается в зомби, а гаджеты становятся костылями для мозга. Молодежь перестает думать, становится кнопконажимателями. Но есть средство и способ гимнастики для мозга — это математика, чтение и правописание. Все это можно получить в самой замечательной школе, где работают замечательные учителя и директор. С днем знаний всех! И желаю всем задуматься над тем, что я вам сказал» — выступил с речью Илья Журавлев.
К слову, в программе кандидата в Госдуму отдельный пункт посвящен теме детей и их развития. Севастополь должен стать городом счастливых детей. Поэтому партийцы предлагают:
— увеличить количество мест в яслях и обеспечить ими всех
желающих;
— возродить систему бесплатных кружков и секций, отвечающих запросам времени. Например, ввести курсы по программированию, робототехнике, английскому языку и др.;
— отменить ЕГЭ;
— предоставить льготы при поступлении в профучилища и вузы для детей-сирот и детей из малообеспеченных семей.
Напомним, в этом году впервые за парты сели 5764 первоклассника, глава города Михаил Развожаев пообещал решить вопрос со второй сменой в школах.
Кристина Ветер
Фото: Анастасия Ильина