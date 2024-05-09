На День Победы в Севастополе дождливо и облачно

В Севастополе на День Победы погода переменчивая и неустойчивая. Ночью небо ясное, днем облачно с кратковременными прояснениями. Возможен небольшой дождь в течение дня, сообщает Крымгидрометцентр.

Ветер будет менять направление: сначала северо-восточный, затем западный со скоростью 6-11 м/с. Температура воздуха также будет колебаться: ночью ожидается +11…+13°, днем +18…+20°.

На 10 мая прогнозируется переменная облачность без осадков. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью составит +9…+11°, днем +18…+20°. А 11 мая ожидается также переменная облачность без осадков. Ветер повысит скорость до 10-15 м/с, сохраняя северо-восточное направление. Температура воздуха ночью опустится до +8…+10°, днем поднимется до +19…+21°.