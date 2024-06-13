В Севастополе возьмут на контроль сейсмическую активность в регионе

Севприродназор смог убедить Роснедра поручить Севастополю наблюдение за сейсмикой. До этого наблюдения велись только по Крыму.

Как сообщила сегодня депутатам Заксобрания директор Севприродназора Юлия Гаврилова ее департамент занимался контролем опасных экзогенным геологических процессов (обвалов и оползней), теперь им удалось убедить федеральные ведомства взять на себя еще и мониторинг эндогенной, сейсмической активности.

Сейчас у департамента есть готовое техзадание, все упирается в финансирование работ. Итоги наблюдений за сейсмической активностью будут публиковаться в информационном бюллетене ведомства.

«Информация является несколько специфической, поскольку не всегда доступна для жителей по своему информационному наполнению. Но мы будем стараться интерпретировать и доносить до жителей данные своих наблюдений», — подытожила глава Севприроднадзора.

Ольга Сурикова

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