Бут признался, что выжить в американской тюрьме ему помогло присоединение Крыма

В состоявшейся накануне встречи лидера ЛДПР Леонида Слуцкого с представителями крымского и севастопольского партотделений в поселке Научный принял участие российский предприниматель Виктор Бут.

Участники встречи поинтересовались у Бута, что его морально поддерживало в американской тюрьме, где он по ложному обвинению провел 15 лет.

«Мне помогли события Русской весны и возвращение Крыма в состав России. У меня есть вот такое личное ощущение какого-то единства с вами, с Крымом, а сейчас есть такое ощущение единства и со всеми новыми нашими областями – и с Донбассом, и с Запорожьем и Херсоном», — цитирует Бута пресс-служба ЛДПР в Севастополе.

Напомним, что Бут провел в американской тюрьме 15 лет по обвинению в торговле оружием и покушении на жизнь американских граждан. Все эти 15 лет он отрицал свою вину, а власти РФ вели переговоры по его обмену. В декабре 2022 года дипломатические переговоры привели к успеху, и российский гражданин вернулся на родину. Все уголовные обвинения с Бута были сняты.

Дарья Тимофеева

Фото: Анастасия Вавилова