Севастополь останется привлекательным в 2022 году для инвестиций в недвижимость

В этом году Севастополь будет одним из самых привлекательных городов России для покупки жилья с целью вложения денег. Об этом пишет РБК со ссылкой на экспертов.

Руководитель направления первичной и загородной недвижимости сервиса «Авито Недвижимость» Дмитрий Алексеев полагает, что высокой инвестиционной привлекательностью обладают города с большим миграционным притоком населения. Кроме Москвы и Санкт-Петербурга в этот список входят крупные южные города, такие, как, например, Севастополь, Туапсе, Геленджик, Новороссийск, Махачкала, Дербент, а также Красноярск, Самара, Екатеринбург и Калининград.

В прошлом году, по официальным данным, прирост населения города составил около 60 тысяч человек. При этом цены на недвижимость в Севастополе за 7 лет выросли более чем на 300%, а за прошлый год рост составил порядка 30%.

В ЮФО обогнали Севастополь по росту цен только Сочи (+66,2%) и Краснодар (+44,7%). Как отмечают эксперты портала «Мир квартир», причина взрывного роста – в моратории на новое строительство в Сочи и ограничениях на него в Краснодаре. Отсутствие первичного жилья вызвало взрывной рост цен на вторичном рынке. В нашего городе похожая ситуация — темпы ввода жилья падают, а население стремительно растет.

Напомним, 13 декабря, на заседании градостроительного совета был утвержден план перспективного комплексного развития. Для масштабной застройки выбрано семь территорий, однако утверждены были только шесть.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев на итоговой пресс-конференции, которая прошла 28 декабря, рассказал, что большинство из этих участков будут застраиваться частными компаниями, часть из которых севастопольские застройщики.

Фото: pixabay.com

Дмитрий Островский