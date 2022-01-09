Пенсионерам лучше всего работать в Москве и Санкт-Петербурге, а не Севастополе

Севастополь по итогам 2021 года занял 44 строчку в рейтинге регионов России по привлекательности рынка труда для пенсионеров согласно исследованию агентства РИА-Рейтинг.

Наш город занял 44 строчку с показателем в 36, 2 бала. Первое место в рейтинге регионов заняла Москва с 70 балами, а последнее 85 место республика Алтай с 12,4.

Интересно, что согласно исследования 2019 года Севастополь в данном рейтинге занимал 10 строчку и был одним из самых привлекательных регионов для нахождения работы людям пенсионного возраста.

Рейтинг строился путем ранжирования регионов по рассчитанному индексу. Индекс привлекательности рынка труда для пенсионеров рассчитывался на основе агрегирования девяти показателей.

Для расчетов использовались показатели, которые характеризуют уровень оплаты труда пенсионеров, уровень занятости людей пенсионного возраста, долю безработицы среди пенсионеров, простоту поиска работы для пенсионеров, соотношение зарплат пенсионеров и всех работающих в регионе, численность пенсионеров, продолжительность жизни после выхода на пенсию, общую емкость и развитость рынка труда в субъекте РФ, а также климат в качестве оценки комфортности работы и жизни в регионе.

Анализ производился для пожилых людей трудоспособного возраста (по методологии МОТ: мужчины – от 60 до 72 лет, женщины – от 55 до 72 лет). Каждый из девяти показателей оценивался по шкале от 1 до 100.

Напомним, Президент России Владимир Путин подписал указы о единовременной выплате пенсионерам по 10 тысяч рублей в сентябре 2021 года.

Дмитрий Островский