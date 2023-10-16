Крымский депутат с подельником шантажировал односельчанина фейковыми видео

В Республике Крым депутат Нижнегорского сельсовета и индивидуальный предприниматель обвиняются в вымогательстве в крупном размере.

Подельники потребовали от жителя Нижнегорского района, который ранее купил у брата коммерсанта два участка в Митрофановском сельском поселении, продать ему обратно эти земли, только уже по заниженной цене. С целью вымогательства сообщники размещали в социальных сетях видеоролики в отношении нового собственника участков и его родственников с ложными порочащими сведениями.

Действия злоумышленников были пресечены оперативными сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. По местам жительства фигурантов проведены обыски, изъята информация, представляющая интерес для органов следствия, сообщили в пресс-службе Следкома.

Так как депутаты относятся к категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства по уголовным делам, уголовное дело возбуждалось лично руководителем крымского Следкома Владимиром Терентьевым.

Обвиняемые свою вину признали в полном объеме, сотрудничают с органами следствия, в связи с чем судом в отношении них избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Устанавливаются иные возможные факты противоправных деяний со стороны депутата его сообщника.

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Ольга Сурикова