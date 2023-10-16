В Севастополе ожидается ухудшение погодных условий

Сегодня будет облачно с прояснениями. Днём дождь. Ветер ночью юго-западный 9–14 м/с, днём северо-западный 15–20 м/с. Температура воздуха ночью 12–14°С, днём 16–18°С.

Из-за шторма приостановлено движение пассажирских катеров и парома.

Помните. При грозе и ветре не находитесь возле фасадов домов, под деревьями, рекламными щитами и столбами ЛЭП, на причалах, скалах и крутых берегах у воды. В море плавать опасно. Уделите внимание безопасности детей, пожилых и больных людей.

В случае происшествия вызвать спасателей можно по номерам «101» и «112».

Дарья Тимофеева

Фото: Дмитрий Островский