Севастопольцы делятся фото первого снега в 2021 году

Многие даже успели слепить снеговиков

В Севастополе конец 2020-начало 2021 года выдались аномально теплыми. Новый год встречали с поистине весенней погодой, порою столбик термометра поднимался выше 20 градусов. Но в последние дни начало холодать и вчера выпал первый маленький снежок в этом году.

Ночью и утром сегодня шел преимущественно мокрый снег, который сразу же таял. И не во всех районах города его успели увидеть и оценить, а кто успевал старался слепить еще и снеговиков. И, конечно, севастопольцы охотно делились фото своих творений в соцсетях.

Но вот в Балаклаве, Байдарской долине даже успело заснежить склоны.

До конца недели погода будет только ухудшаться, а в городе на осадки возлагают большие надежды в связи с осушенными до критической точки водохранилищами.

Фото: Подслушано в Севастополе/vk.com, Infotown/vk.com

Видео: Автопартнер.Крым. Севастополь/vk.com