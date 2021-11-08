COVID-19

В Севастополе от коронавируса умер 35-летний пациент

08-11-2021
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Заразившихся 352 человека за сутки

В Севастополе по состоянию Севастополе зарегистрированы 352 новых случая заболевания COVID-19, говорится в оперативной сводке правительства города.

100 человек выписаны после выздоровления. 

Умерли 11 человек в возрасте от 35 до 84 лет. 

По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 41 842 человека. 

В настоящий момент выздоровели 35 129 человек, 1 458 умерли. 

Сейчас в городе идет кампания по вакцинации против COVID-19. Развернуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях. 

Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall». 

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

  В Севастополе на утро 8 ноября сделали прививку от коронавируса 200 326 человек. Второй этап вакцинации прошли 165 440 жителей региона. 

Для формирования коллективного иммунитета необходимо привить не менее 60% жителей Севастополя. 

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 8 ноября поступило более 250 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.

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