В Севастополе от коронавируса умер 35-летний пациент

Заразившихся 352 человека за сутки

В Севастополе по состоянию Севастополе зарегистрированы 352 новых случая заболевания COVID-19, говорится в оперативной сводке правительства города.

100 человек выписаны после выздоровления.

Умерли 11 человек в возрасте от 35 до 84 лет.

По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 41 842 человека.

В настоящий момент выздоровели 35 129 человек, 1 458 умерли.

Сейчас в городе идет кампания по вакцинации против COVID-19. Развернуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall».

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

В Севастополе на утро 8 ноября сделали прививку от коронавируса 200 326 человек. Второй этап вакцинации прошли 165 440 жителей региона.

Для формирования коллективного иммунитета необходимо привить не менее 60% жителей Севастополя.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 8 ноября поступило более 250 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.