Севастополь надежно укрепился пробкой на въезде и выезде из города

Для желающих выехать за город серьезное препятствие

В Севастополе в субботу, 11 июня, самой обсуждаемой темой в социальных сетях стали пробки на въезде и выезде из города. Горожане пожаловались, что не менее полуторачасов стояли в заторе, который растянулся от Ялтинского кольца до 5-го км Балаклавского шоссе.

Кроме того, еще одна пробка образовалась в центре города из-за машин, которые выстроились в очередь на паром, который в этот день работал один. Вереница из автомобилистов растянулась от Арт-бухты до гостиницы «Севастополь». Сложно было заехать и с мыса Хрустальный.

В департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры пояснили, что на сегодня функционируют три пути въезда/выезда из/в Севастополь: через Ялтинское кольцо и часть нового путепровода через речку Черную, через Бахчисарай (села Танковое и Терновка), через Балаклаву, сообщает ИА «Севастополь».

«Дополнительно департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры обустроил путь въезда и выезда в/из Инкермана (по причине ремонта путепровода) по следующему маршруту: улица Ангарская — ТЭЦ — улица Яблочкова — Лабораторное шоссе (серпантин)», — говорится в комментарии дептрансе.

Также было уточнено, что 11 июня паром «Адмирал Истомин» «выполнял плановую бункеровку», с 15:30 он вернулся на линии.

В соцсети Вконтакте в паблике «Подслушано в Севастополе» создали даже наглядную картинку, где в городе ведется ремонт, что приводит к таким серьезным пробкам.

«Сделал наглядную карту, чтобы понять — мы окружены одновременным ремонтом дорог сразу в 4 местах на выездах из города», — написал автор поста.

Ольга Сурикова