В Севастополе 12 и 14 июня организуют развоз зрителей после концертов

А также продлят движение общественного транспорта

В Севастополе в связи с праздничными мероприятиями, посвященными Дню России и Дню города, в центре будет временно ограничено движение транспорта, а также на определенных маршрутах будет продлено движение до часу ночи.

Так, 12 июня с 13:00 до 15:00, а также с 17:00 до 23:00 и 14 июня с 16:00 до 23:00 будет ограничено движение транспорта на участке ул. Ленина от пл. Суворова – пр. Нахимова – пл. Лазарева, исключение будет действовать для общественного транспорта, экстренных спецслужб и участников мероприятий;

— 12 июня с 15:00 до 17:00 на участке ул. Ленина от пл. Суворова – пр. Нахимова – пл. Лазарева ограничения будут действовать для всех видов транспорта.

В случае осложнения дорожной обстановки будет организовано временное ограничение дорожного движения всех видов транспортных средств (за исключением общественного транспорта) по ул. Ленина от пл. Ушакова до пл. Суворова, Троллейбусному спуску, ул. Портовая с 13:00 до 23:00 12 июня и с 16:00 до 23:00 14 июня, уточнили в пресс-службе правительства города.

Кроме того, 12 июня в Севастополе пройдет велопробег. На время выезда колонны участников с площади Нахимова ограничат движение с 10:30 на участке ул. Ленина от пл. Суворова – пр. Нахимова – пл. Лазарева и с 11:00 по маршруту велопробега на участке: пл. Нахимова – пр. Нахимова – ул. Большая Морская – ул. Гоголя – пр. Генерала Острякова – ТЦ «Океан» – ул. Н. Музыки – ул. 4-я Бастионная – пл. Ушакова – ул. Ленина – пл. Нахимова.

В связи с праздничными мероприятиями изменения коснутся и работы общественного транспорта:

— 12 и 14 июня будет обеспечен развоз зрителей после окончания концерта на пл. Нахимова по основным муниципальным маршрутам регулярных перевозок.

Часть маршрутов продлит работу до 1:00 13 июня и 15 июня:

— № 7 «ул. Горпищенко – центральное кольцо города»,

— № 9 «пр-т Победы – центральное кольцо города»,

— № 10 «бухта Камышовая – Депо 1 – центральное кольцо города»,

— № 12 «5-й км Балаклавского шоссе – центральное кольцо города»,

— № 92 «Инкерман – пл. Нахимова»,

— № 94 «Балаклава – пл. Нахимова»,

— катера по маршруту «Графская пристань — Северная».

Маршруты общественного транспорта, которые следуют через центральное городское кольцо, 12 июня с 15:00 до 17:00 будут осуществлять движение в объезд. Схему можно посмотреть на сайте правительства города.

Ольга Сурикова