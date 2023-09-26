Крымчанин перевел мошенникам 9,5 млн рублей

С 18 по 24 сентября в Крыму зарегистрировано 81 заявление о совершенных дистанционных мошенничествах. Злоумышленникам удалось обогатиться за счет доверчивых граждан на сумму 25 миллионов 657 тысяч 963 рубля.

Люди, поверив в правдоподобные истории мошенников, которые звонили якобы от имени банка, отдали им 22 миллиона 63 тысячи и 897 рублей.

Так, в полицию Симферополя обратился мужчина. Он рассказал, что ему поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником правоохранительных органов. Под предлогом защиты денег, заявитель перевел неизвестному 9 миллионов 518 тысяч рублей.

Еще один житель Симферополя, после того, как ему позвонил мошенник, лишился 3 миллионов 900 тысяч рублей.

Под предлогом сохранения денежных средств, женщина перевела на якобы безопасный счет 3 миллиона 600 тысяч рублей.

Остальные жертвы пострадали от того, что желали приобрести какие-то товары в интернете или там же найти подработку. Еще более 900 тысяч рублей исчезло со счетов потерпевших после скачивания сторонних приложений.

Ольга Сурикова