Крымчанин перевел мошенникам 9,5 млн рублей

Происшествия
26-09-2023
Комментариев нет

С 18 по 24 сентября в Крыму зарегистрировано 81 заявление о совершенных дистанционных мошенничествах. Злоумышленникам удалось обогатиться за счет доверчивых граждан на сумму 25 миллионов 657 тысяч 963 рубля.

Люди, поверив в правдоподобные истории мошенников, которые звонили якобы от имени банка, отдали им 22 миллиона 63 тысячи и 897 рублей.

Так, в полицию Симферополя обратился мужчина. Он рассказал, что ему поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником правоохранительных органов. Под предлогом защиты денег, заявитель перевел неизвестному 9 миллионов 518 тысяч рублей.

Еще один житель Симферополя, после того, как ему позвонил мошенник, лишился 3 миллионов 900 тысяч рублей. 

Под предлогом сохранения денежных средств, женщина перевела на якобы безопасный счет 3 миллиона 600 тысяч рублей.

Остальные жертвы пострадали от того, что желали приобрести какие-то товары в интернете или там же найти подработку. Еще более 900 тысяч рублей исчезло со счетов потерпевших после скачивания сторонних приложений.

Ольга Сурикова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *