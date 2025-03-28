Севастополь и ДНР: диалог о развитии экономики

Координатор регионального отделения ЛДПР в ДНР Андрей Крамар в рамках рабочего визита в Севастополь обсудил с Координатором Севастопольского отделения ЛДПР Ильей Журавлевым программу партии, направленную на развитие российской экономики до 2035 года.
Вопросы экономического роста актуальны для всех регионов страны, и эта тема стала ключевой во время Круглого стола, организованного в Севастопольском отделении ЛДПР.
«Мы поделились своими предложениями по развитию региона. Обсуждались вопросы кадровой политики, подготовки высококвалифицированных специалистов, налоговых послаблений для бизнеса, кадастровой стоимости земельных участков, экологии — всего, что влияет на инвестиционный климат и промышленный потенциал. Было приятно видеть искреннюю заинтересованность наших гостей, которые внимательно отнеслись к каждому из этих вопросов», — отметил Илья Журавлев.
Андрей Крамар подчеркнул, что сегодня стране действительно необходима перезагрузка экономической системы.
В связи с этим ЛДПР под руководством председателя партии Леонида Слуцкого разрабатывает альтернативный подход к ведению экономической политики, который позволит вывести страну на новый уровень развития.