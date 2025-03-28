На Крымском мосту со стороны Тамани временно вели ручной досмотр

Сегодня на Крымском мосту растут пробки и-за вышедшего из строя сканера.

Работу сканера на СИДРК «Тамань» планируется возобновить до 22:00, сообщает оперштаб.

«Водители, пассажиры и их багаж проходят процедуру досмотра, аналогичную проводимой в аэропортах. Нужно быть готовым к тому, что все сумки и коробки, находящиеся в машине, необходимо отнести в зал досмотра физических лиц для проверки с помощью специализированного оборудования.

Для более быстрого прохождения досмотра рекомендуется заранее упаковать вещи в удобные для выгрузки сумки и чемоданы», — поясняется в ведомстве.

Если водители не готовы пройти ручной досмотр, можно проехать в Крым по сухопутному маршруту через исторические регионы

По состоянию на 13:00, в очереди со стороны Тамани находится 155 транспортных средств.

В очереди со стороны Керчи находится 30 ТС.

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Ольга Сурикова