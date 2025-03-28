Бригады морской пехоты реорганизуют в дивизии

Бригады морской пехоты будут реорганизованы в дивизии, в этом году планируется создание двух дивизий. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с моряками АПЛ «Архангельск».

Путин сообщил о реорганизации бригад морской пехоты в дивизии

«Генштабом Министерства обороны утверждена программа реорганизации морской пехоты, этих подразделений. И мы постепенно будем из бригад создавать дивизии морской пехоты. В этом году две дивизии, включая и 155-ю бригаду, на следующий год две дивизии, и через год еще одну дивизию создадим», — заявил президент.

В мае 2024 года президент в день инаугурации в ходе беседы с командирами подразделений, участвующими в СВО, говорил, что 810-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты Черноморского флота будет преобразована в дивизию. В состав бригады включено 19 новых боевых подразделений. Численность соединений составляет 11 365 человек

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Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба правительства Севастополя