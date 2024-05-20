В Севастополе могут национализировать недострой на Кулакова, где были замечены подростки

Сегодня в ходе аппаратного совещания обсуждалась давняя севастопольская проблема— брошенные недострои, по которым гуляют дети. Последняя вылазка подростков была замечена на улице Кулакова.
На совещании было дано поручение выяснить, кому принадлежит недостроенное здание. В случае, если хозяин не объявится, будет принято решение о признании его бесхозным и переведут в госсобственность. Следующий шаг либо снос, либо реализация с торгов.
На данный момент к объекту ограничили доступ. Госстройнадзором проводится проверка.
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Ольга Сурикова