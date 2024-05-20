В Севастополе могут национализировать недострой на Кулакова, где были замечены подростки

Сегодня в ходе аппаратного совещания обсуждалась давняя севастопольская проблема— брошенные недострои, по которым гуляют дети. Последняя вылазка подростков была замечена на улице Кулакова.

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На совещании было дано поручение выяснить, кому принадлежит недостроенное здание. В случае, если хозяин не объявится, будет принято решение о признании его бесхозным и переведут в госсобственность. Следующий шаг либо снос, либо реализация с торгов.

На данный момент к объекту ограничили доступ. Госстройнадзором проводится проверка.

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Ольга Сурикова