В Севастополе сегодня будет принято решение о введение новых мер безопасности

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев прокомментировал озвученные сегодня, 19 октября, президентом России Владимиром Путиным на Совете Безопасности Указы о новых мерах в рамках проведения СВО.

Как уже сообщалось, на территориях ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей вводится военное положение.

В Севастополе, а также еще в 7 регионах вводится режим среднего уровня реагирования. Он предполагает усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов; введение особого режима работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики.

«Понимаю, что особенно эти три пункта вызывают много вопросов. Сейчас в Севастополе ситуация стабильная, работаем в рамках желтого уровня террористической опасности.

Дополнительные меры безопасности будут вводиться исходя из складывающейся обстановки.

Сегодня вечером проведу Оперативный штаб со всеми силовыми ведомствами. Обсудим какие дополнительные меры надо ввести в рамках полномочий данных Указом президента. О принятых решениях — сообщу», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Ольга Сурикова