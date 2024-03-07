Крымчанин, насмерть сбивший велосипедиста на скорости 182 км/ч, получил реальный срок вместо условного

Верховный суд Крыма признал 22-летнего жителя Симферопольского района виновным в ДТП, в котором погиб велосипедист, и назначил ему реальный срок. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры

Трагедия произошла в начале августа 2023 года. Молодой человек ехал за рулем BMW 740i по дороге Симферополь — Бахчисарай. На скорости 182 км/ч иномарка сбила велосипедиста, который пересекал проезжую часть по зебре. От полученных травм мужчина скончался на месте.

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Изначально суд приговорил 22-летнего жителя Симферопольского района в к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно. Однако с таким решением не согласилась прокуратура и мужчина отправился в колонию поселение на полтора года.

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Ольга Сурикова