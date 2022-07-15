В Севастополе пьяный водитель разбил машину об дерево

Отказался от освидетельствования

В Севастополе днем 14 июля произошло ДТП на улице Челюскинцев, 41, недалеко от парка «Учкуевка».

«Мужчина 1987 года рождения, управляя автомобилем «Рено», не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части влево, после чего совершил наезд на препятствие – дерево», — сообщила заместитель руководителя пресс-службы УМВД России по Севастополю Мария Точилина.

Сам водитель в ДТП не пострадал, от госпитализации отказался.

Также уточняется, что он имел внешние признаки опьянения, в связи с чем сотрудниками полиции было предложено пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Но виновник ДТП отказался от данной процедуры, в связи с чем в отношении последнего составлен административный протокол за «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

Напомним, в Севастополе задержан водитель, который пьяный сел за руль и на большой скорости врезался в мусорные контейнеры.

Ольга Сурикова