Бережливое производство. Повышение эффективности бизнеса

Бесплатная обучающая программа, для предпринимателей, которые планируют развитие своего бизнеса, в условиях кризиса.

Разберём:

• способы и методы беспрерывного совершенствования процесса вашей деятельности;

• как оптимизировать бизнес-процессы с помощью технологии бережливого предпринимательства.

А также:

• выстроим «новую» систему, применяемую по всему миру компаниями любых размеров и из любых отраслей: от заводов и банков, салонов красоты и магазинов у дома;

• проведем анализ процессов бизнеса и выявим основные источники потерь;

• определим самые эффективные методы повышения производительности и продаж.

Спикер, Ольга Офицерова:

— предприниматель с 30-летним стажем и опытом создания и ведения бизнеса в разных сферах экономики.

— бизнес-тренер и автор программ, рекомендованных к реализации Минэкономразвития в регионах. Наставник социальных проектов и стартапов.

Важно!

В программе могут принять участие предприниматели:

1. Зарегистрированные в городе Севастополе.

2. Ведущие бизнес более года с даты государственной регистрации.

3. Зарегистрированные на онлайн платформе мсп.рф.

4. Прошедшие предварительную оценку количественных и качественных показателей деятельности (прескоринг).

5. Не получавшие подобную комплексную услугу в 2023 году.

Формат мероприятия: очно, в центре «Мой Бизнес»

Время и дата: 26-27 апреля, 09:00-18:00

Регистрация по ссылке: https://clck.ru/344YdV

Все участники получат сертификат о прохождении обучающей программы.

Мероприятие проводится в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство»