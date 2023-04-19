Бережливое производство. Повышение эффективности бизнеса

Бесплатная обучающая программа, для предпринимателей, которые планируют развитие своего бизнеса, в условиях кризиса.
Разберём:
• способы и методы беспрерывного совершенствования процесса вашей деятельности;
• как оптимизировать бизнес-процессы с помощью технологии бережливого предпринимательства.
А также:
• выстроим «новую» систему, применяемую по всему миру компаниями любых размеров и из любых отраслей: от заводов и банков, салонов красоты и магазинов у дома;
• проведем анализ процессов бизнеса и выявим основные источники потерь;
• определим самые эффективные методы повышения производительности и продаж.
Спикер, Ольга Офицерова:
— предприниматель с 30-летним стажем и опытом создания и ведения бизнеса в разных сферах экономики.
— бизнес-тренер и автор программ, рекомендованных к реализации Минэкономразвития в регионах. Наставник социальных проектов и стартапов.
Важно!
В программе могут принять участие предприниматели:
1. Зарегистрированные в городе Севастополе.
2. Ведущие бизнес более года с даты государственной регистрации.
3. Зарегистрированные на онлайн платформе мсп.рф.
4. Прошедшие предварительную оценку количественных и качественных показателей деятельности (прескоринг).
5. Не получавшие подобную комплексную услугу в 2023 году.
Формат мероприятия: очно, в центре «Мой Бизнес»
Время и дата: 26-27 апреля, 09:00-18:00
Регистрация по ссылке: https://clck.ru/344YdV
Все участники получат сертификат о прохождении обучающей программы.
Мероприятие проводится в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство»