Сервис по самозапрету на кредиты и займы заработал на «Госуслугах». Он позволяет установить запрет на выдачу себе кредитов и займов в целях борьбы с мошенниками.

Об этом сообщает Минцифры.

Самозапрет распространяется только на потребительские кредиты и займы. И не касается ипотеки, автокредитов и выдачи средств на образование. Запрет можно установить полный или частичный.

Частичный подразумевает, что вы запрещаете себе или тому, кто будет выдавать себя за вас, оформлять займы и кредиты дистанционно. Полный включает запрет и на оформление оффлайн, в офисе банка или микрофинансовой организации.

Снять ограничение можно в любой момент, подав заявление с электронной подписью. Так обеспечивается защита от мошенников.

Срок рассмотрения заявления — до двух календарных дней. В личный кабинет вам придет уведомление о действии запрета от четырех квалифицированных бюро кредитных историй.

А еще сейчас можно сделать предложение руки и сердца через Госуслуги.

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Ольга Сурикова