Сегодня на благотворительную ярмарку в Херсонесе Таврическом можно напечь блинов

Сегодня, 2 марта, на территории Владимирского собора-усыпальницы адмиралов состоится праздник Масленицы с благотворительной ярмаркой.

Как уже сообщалось, мероприятие пройдет на площади перед входом в музей-заповедник «Херсонес Таврический».

Все вырученные средства пойдут на закупку помощи детям и старикам в фронтовых селах в зоне СВО и бойцам на линии фронта. Также будет организован большой сбор помощи для людей на линии фронта и сбор писем и рисунков для бойцов в зоне СВО.

Как можно принять участие:

принести блины и выпечку сделанную своими руками ( пироги, пирожки, торты, канапе, бутерброды, вафли и др.).

принести подарки ручной работы для продажи на ярмарке

прийти на ярмарку и купить что-то

провести благотворительный мастер-класс для детей или взрослых

На ярмарке будут мастер-классы для детей.

Обратите внимание, что выпечку для ярмарки можно принести и в воскресенье 2 марта на саму ярмарку с 8 утра.

Все вопросы и предложения пишите на номер +79788109253

Ярмарка откроется в 10 часов утра и продлится до 14 часов, сообщили в правительстве Севастополя.

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Ольга Сурикова