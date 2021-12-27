В Севастополе пройдет метафорум «Креативные города»

Программа форума

В Севастополе 28 декабря пройдет национальный метафорум «Креативные города» при поддержке продюсерского центра «MOST».

Тема: «Севастополь — форпост культурного развития юга России»

Место проведения: к/т «Россия», пл. 50-летия СССР, 11

Программа:

10:00 – 10:30. Сбор гостей

11:00 – 11:15. Открытие Форума

Губернатор города Севастополя М.В. Развожаев (по согласованию)

Генеральный продюсер ООО «MOST» Н.А. Змиевец

11:15 – 12:15. Панельная дискуссия-модерация

«Культурный код Севастополя и создание новых смыслов развития креативных индустрий».

Спикеры:

— И.В. Романец, директор Департамента культуры города Севастополя, «Культурные события и творческие объединения как метод продвижения креативных индустрий города»;

— В.Д. Нечаев, ректор Севастопольского государственного университета, «Задачи и особенности подготовки специалистов в сфере креативных индустрии»;

— Л. Богданова, советник Президента Центра стратегических разработок по креативной экономике, «Влияние креативных индустрий на развитие экономики региона»;

-Роман Карманов-генеральный директор президентского Фонда культурных инициатив. “Федеральная поддержка креативных индустрий”

Участники: представители креативного сообщества, представители бизнеса и власти Севастополя, высшие учебные заведения, студенты и жители города.

12:30 – 14:30. Выступление региональных спикеров. Презентация идей, обратная связь от экспертов.

«Опыт регионов в развитии креативной экономики. Креативный кластер, как фактор развития культурной жизни города и раскрытия творческого потенциала населения».

Спикеры:

— Л. В. Остапенко, начальник Управления туризма города Севастополя, «Влияние развития креативных индустрий на туристическую привлекательность города. Успешные проекты объединения для повышения туристического потенциала»;

— С. С. Зверьков, организатор форума креативных индустрий в Югре, руководитель АНО «Ассоциация Креативного Класса Югры», «Становление креативного класса,создание правовой базы для креативного сектора экономики,влияние креативных кластеров на городскую привлекательность»;

— А. А. Саввин, генеральный директор АО «Корпорация развития Республики Саха», «Опыт региона. Факторы влияющие на развитие креативной экономики, взаимодействие власти и бизнеса»;

— А. Онацко, продюсер проекта «Севкабель Порт», «Креативные пространства Санкт-Петербурга»;

— Ю. Сашина, координатор партнерской программы в Ульяновске «Ночная мерия», «Успешное взаимодействие Администрации города с общественными организациями по созданию культурных проектов для города»;

— А.Д. Васильев, заместитель директора культурного пространства «Каменка», «Успешный опыт создания креативных пространств»;

— Н.А. Змиевец, основатель, креативный продюсер ООО «MOST», автор проекта «Культурный город», «Пути развития креативной индустрии в городе Севастополе».

15:00 – 17:00. Работа в секциях.

Актуальное наполнение кластера (направления, сетка мероприятий), отвечающее потребностям жителей города и дающее возможность развития творческой среды города и молодежи.

Секция 1: «Потребности молодежи Севастополя в разрезе креативного кластера и молодежные проекты».

Мастер класс-практикум по созданию проектов в сфере креативных творческих индустрий.

Проводят мастер-класс:

Участники – представители студенчества Севастополя

Секция 2: «Коллаборация креативных сообществ, бизнеса и органов власти. Творим вместе».

Модератор:

– Л. Богданова, советник Президента Центра стратегических разработок по креативной экономике.

Участники – молодые деятели креативной индустрии, представители бизнеса и органов власти, представители высших учебных заведений

Секция 3: «Развитие детского креативного творчества. Успешный опыт в регионах и объединение творческих идей».

Модератор:

– А. Матвеев, руководитель Санкт-Петербургского Фонда социально-культурных инициатив «Культурная столица».

Участники – представители детского креативного сообщества Севастополя и регионов России.

Секция 4: Мастер-класс генерального директора Фонда президентских инициатив Романа Карманова (online). Практикум по созданию, оформлению и написанию культурных и социальных проектов.

Участники – руководители проектных офисов государственных учреждений Севастополя

17:15 – 18:15. Подведение итогов.

«Креативный кластер Севастополя – развитие креативной экономики региона, объединение творческого, государственного и бизнес сообществ, партнерство с регионами России. Итоги совместной работы в секциях»

Спикер:

Н.А. Змиевец, креативный продюсер ООО «MOST», автор проекта «Культурный город».

Участники – все участники форума.

18:15 – 20:00. Закрытие Форума.

Культурная программа: перфоманс, подведение итогов благотворительной ёлки, кофе-брейк.