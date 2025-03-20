Крымчанка поставляла Украине сведения о российских военных объектах

УФСБ задержана 28-летняя жительница Джанкойского района Крыма, которая осуществляла сбор, хранение и передачу украинской стороне сведений в отношении военных объектов России на полуострове.
Она сама в украинском канале Telegram предложила свои услуги по сбору информации о местах расположения военных аэродромов, средств ПВО и спецтехники, координатах воинских перевозок и другой информации, интересующей украинскую сторону. По заданию куратора вела фотофиксацию объектов, подтверждала или опровергала их местоположение. Кроме того, сама отправляла украинским спецслужбам информацию о передвижении железнодорожных составов, осуществляющих воинские перевозки.
Информация предназначалась для использования противником при нанесении ракетных ударов.
Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и Севастополю возбуждено уголовное дело за государственную измену. Женщине грозит наказание до 20 лет лишения свободы. Подозреваемая дает признательные показания.
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Ольга Сурикова
Фото: скриншот видео УФСБ России по Севастополю
Видео: УФСБ России по Севастополю и Крыму