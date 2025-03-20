Глава Следкома затребовал доклад о результатах проверки по обращению о нарушении прав жильцов многоквартирного дома в Севастополе

Председатель СК России поручил доложить о результатах проверки по обращению о нарушении прав жильцов многоквартирного дома в Севастополе.

В сети размещено видеообращение к главе СК России Александру Бастрыкину от жильцов многоквартирного дома по улице Крестовского по вопросу нарушения их прав. Люди рассказали, что более 70 лет капитальный ремонт здания, 1938 года постройки, не проводился, в результате чего в настоящее время оно находится в непригодном состоянии: кровля повреждена и протекает, в помещениях имеются сырость и плесень, вентиляция неисправна. Кроме того, на придомовой территории не оборудован переход через канал ливневой канализации, а покрытие пешеходных зон имеет дефекты, что приводит к падениям граждан, среди которых пенсионеры. Многочисленные обращения жильцов результатов не принесли, до настоящего времени мер к устранению нарушений не принято, сообщается в пресс-службе Следкома.

Ведомством начата процессуальная проверка. Главе регионального управления поручено доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки.

Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

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Ольга Сурикова

Фото: соцсети