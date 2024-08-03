Сенатора Дмитрия Савельева арестовали прямо в Совфеде 

Савельева обвиняют в попытке организации убийства — по версии следствия, сенатор заказал своего бывшего партнера Сергея Ионова, которого винил за растрату. Савельев нашёл исполнителя и пообещал ему $100 тысяч за заказ, однако мужчина пошел в ФСБ и с этого момента Савельев попал в разработку.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

На кадрах видео, как во время оваций председателю Совета федераций в зал заседания зашел Генпрокурор Игорь Краснов. Сразу после этого трансляция оборвалась.

После этого Краснов выступил перед членами Совфеда и попросил снять с Савельева неприкосновенность. Члены Совета Федераций возражать не стали. Савельев попытался выйти из зала, но был задержан в дверях.

Убийство Ионова инсценировали — Савельеву показали карту вызова скорой и документ о смерти партнёра. Когда киллер получил деньги (валюту менял помощник сенатора), все участники схемы были задержаны.

Сенатора арестовали на два месяца. Его отправили в СИЗО.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова