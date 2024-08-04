Возле «Нового Херсонеса» появятся дополнительные парковки

Соответствующее поручение дал губернатор Департаменту транспорта.

Сейчас на паркинге возле музейно-храмового комплекса паркуются служебные машины, а автомобилистам предлагается оставить автомобиль на парковке в Парке Победы и воспользоваться общественным транспортом.

Свободного места на парковке возле «Нового Херсонеса» нет. Часть территории заняли экскурсионные автобусы.

Напомним, что до Херсонеса пустили новые маршруты с интервалом в 30 минут:

— Автобус № 73 «Центральное кольцо города — Херсонес», будет ходить с 7:00 до 21:00.

— Автобус № 74 «Парк Победы — Херсонес», будет курсировать с 8:00 до 21:00. Он будет отходить от новой остановки у парковки в Парке Победы.

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Анна Левина