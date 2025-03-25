Россиян просят не кормить голубей даже в парках

Всему виной опасные болезни

Человек может подхватить от птиц орнитоз, причем не только при прямом контакте, но и вдохнув частички пыли с возбудителем. Орнитологи призывают избегать любого контакта с голубями, в том числе не кормить их, чтобы минимизировать риски заражения.

Эксперты отмечают, что не нужно опасаться, что это приведет к массовой гибели птиц — у них просто снизится кормовая база и темпы размножения.

«Кстати говоря, во многих городах мира численность голубей удалось снизить именно таким способом», — заключил орнитолог Евгений Коблик.

Орнитоз — это острое инфекционное заболевание, которое может привести к серьезным осложнениям: гепатиту, энцефалиту, менингиту.

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Ольга Сурикова