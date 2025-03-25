22 человека, пострадавшие в ДТП с автобусом под Симферополем, остаются в больницах

Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Четверо из них находятся в тяжелом состоянии, среди госпитализированных есть один ребенок.
15 человек, включая 7 детей, уже получили амбулаторную медпомощь.
Напомним, трагическое ДТП произошло в 24 марта утром в Симферопольском районе, на участке трассы Симферополь – Евпатория. Рейсовый автобус «Аркадьевка – Симферополь» врезался в стоящий на обочине грузовик с прицепом. По уточненным данным, пострадали 43 человека, из них шестеро погибли.