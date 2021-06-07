В море застрял внедорожник, который решил погонять по пляжу в Севастополе

Достать оказалось его не так просто

В воскресенье, 7 июня, в соцсетях Севастополя разлетелось видео, как черный внедорожник гоняет по пляжу «Звездный берег» в Орловке. Пользователи не скрывали своего негодования и возмущения.

При этом у моря отдыхали люди с детьми.

Однако карма очень быстро настигла беспредельщика. Через некоторое время в группе Вконтакте «Автопартнер. Крым. Севастополь. ДТП» появилось видео, на котором видно, что этот же автомобиль увяз на пляже в зоне наката, колеса увязли в море и песке и самостоятельно выехать он не может.

На помощь был вызван трактор. Как пишут очевидцы, это оказалось бесполезным. Автор указал, что эта информация актуальна на 17.23.

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Напомним, недавно в Севастополе был похожий случай, когда трактор пытался вытащить из моря мини-погрузчик, который оказался в морской ловушке во время земляных работ на пляже «Аквамарин».

Ольга Сурикова

Видео: Автопартнер. Крым. Севастополь. ДТП/vk.com