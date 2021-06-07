В Севастополе два человека выздоровели, один умер от коронавируса за сутки

Заболеваемость держится на уровне

В Севастополе по состоянию на 7 июня зарегистрированы 24 новых случая заболевания COVID-19, говорится в оперативной сводке правительства города.

Два человека выписаны после выздоровления.

Умер один человек в возрасте 83 лет.

Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 15 111 человек. В настоящий момент выздоровели 13 793 человека, 694 умерли.

Под наблюдением находится 263 человека – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.