Сегодня в Севастополе возможны перебои в работе единого контакт-центра здравоохранения

Есть другие варианты, как записаться к врачу

Правительственный портал предупреждает, что в связи с плановыми работами на энергосетях 24 ноября с 9:00 до 14:00 возможны временные перебои в работе единого контакт-центра здравоохранения.

При этом записаться к врачу можно посредством сайта «Госуслуги», мобильного приложения «Виртуальная поликлиника», инфоматов в поликлиниках, путем личного посещения поликлиник или по телефонам регистратур:

☎️ Городская больница № 1: единый контакт-центр +7 (8692) 41-71-77

☎️ Городская больница № 4:

+7 (8692) 41-71-70, +7 (978) 300-90-74 (взрослая поликлиника)

+7 (8692) 71-52-19, +7 (978) 300-90-75 (детская поликлиника)

☎️ Городская больница № 5:

Гагаринский и Ленинский районы: +7 (8692) 41-71-03, +7 (978) 254-78-02

Нахимовский район: +7 (8692) 40-22-16 (ул. Ластовая), +7 (8692) 65-47-99 (пр. Победы)

☎️ Городская больница № 9:

+ 7 (8692) 63-02-15 (Балаклава)

+ 7 (8692) 41-71-66, +7 (978) 100-15-71 (Инкерман)

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.

При экстренных и угрожающих жизни состояниях нужно вызывать скорую помощь по телефонам 103 или 112.